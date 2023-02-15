الدفاع المدني تكشف للسومرية تفاصيل المشاركة بعمليات البحث بعد الزلازل الاخيرة

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك في حديث للسومرية نيوز، انه "بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري عُقد اجتماع في مركز عمليات الوطني لجميع الدوائر المعنية بتأهيل كل ما يتطلب لدعم دول الجوار المتضررة بالزلزال".واضاف ان "جميع الوزارات قدمت من خلال وزارة الهجرة والمهجرين وجمعية الهلال الحمر العراقي مواد اغاثية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية ومنتجات نفطية من قبل وزارة النفط".واشار علك الى ان "وزارة الداخلية المتمثلة بالدفاع المدني قامت بأرسال فريق البحث والانقاذ العراقي الى تركيا بواقع 35 منتسبا وضابطا واستنفار فرق الانقاذ والاطفاء في جميع المحافظات حيث بلغ عدد المراكز 227".وتابع، أن "مديرية الدفاع المدني قامت بنشر الوعي الوقائي من خلال الاعلام المرئي والمسموع في القنوات الفضائية وتفعيل خطط الطوارى وتحديثها في المحافظات برئاسة المحافظين وهي معدة مسبقا استنادا لقانون الدفاع المدني رقم44 لسنة 2013".ولفت علك الى انه "عقد اجتماع للجنة العليا لإدارة اعمال الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية عبد الامير الشمري وبحضور جميع ممثلي الوزارات وتم اتخاذ توصيات بهذا الموضوع".وبين ان "فرق البحث والانقاذ العراقي تأسست عام 2008 ولها خبرة ميدانية في جميع الحوادث الكبيرة والمهمة واشتركت في عمليات البحث والانقاذ في نينوى وصلاح الدين والانبار خلال عمليات التحرير من عصابات داعش الارهابية وتمكنت من انتشال 2000 جثة من تحت الانقاذ لمدة 6 اشهر".واكد ان "مديرية الدفاع المدني تمتلك اجهزة ومعدات متطورة وتلقت تدريبات داخل وخارج العراق ونتيجة هذا التدريبات هو انتشال اكثر من 14 جثة من تحت الانقاذ والركام بالإضافة الى جثتين منذ وصول الفرق الى تركيا ولا يزال الفريق يواصل عمليات البحث والانقاذ".