اللامي يؤكد لدرجال دعم نقابة الصحفيين للنشاطات الرياضية في العراق

وذكرت نقابة الصحفيين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي، استقبل في مقر النقابة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان".وقدم درجال خلال اللقاء، "التهاني مع باقة ورد لمناسبة فوز نقيب الصحفيين برئاسة الاتحاد العام للصحفيين العرب"، مؤكداً ان "هذا الفوز يعد فوزاً للعراق وللصحافة العراقية".وقدم نقيب الصحفيين خلال اللقاء، "شرحاعن طبيعة عمل النقابة ودورها الفاعل في إظهار الصورة المشرقة للعراق".