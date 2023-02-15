السوداني يوجه بفتح شارع داخل الخضراء أمام الزائرين

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "وجّه بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق، المارّ داخل المنطقة الخضراء أمام جموع الزائرين المتجهين سيراً على الأقدام إلى مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة".وسيكون افتتاح الشارع أمام المارة، وفق البيان، "ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس".