باستثناء هذه الدوائر.. غداً عطلة رسمية في بغداد - عاجل

وذكر بيان للأمانة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية في محافظة بغداد، ليوم غد الخميس، الموافق السادس عشر من شهر شباط 2023؛ بالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".وأشار البيان إلى "استثناء الدوائر الخدمية والأمنية من العطلة".