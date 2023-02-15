كربلاء تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أن الخطابي "تقدم بأحر التعازي الى مقام الامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف ومراجع الدين العظام والامة الاسلامية للذكرى الاليمة لاستشهاد الامام موسى بن جعفر عليهما السلام".وأضاف البيان، "بهذه المناسبة ولتمكين الهيئات والمواكب الحسينية وابناء كربلاء المقدسة الذين لهم دور كبير في احياء هذه المناسبة العقائدية الكبيرة".وأشار الخطابي، وفق البيان، إلى "تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس المصادف ١٦ من شهر شباط الجاري، باستثناء الدوائر الامنية والخدمية ودوائر المهندس المقيم ولجان الاشراف على المشاريع".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عدة محافظات بينها بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد؛ بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع).