شرطة البصرة تكشف حقيقة حدوث انفجار في ام قصر

نفت قيادة شرطة محافظة البصرة، الأربعاء، حدوث انفجار في ميناء ام قصر.



وقالت القيادة في بيان، "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن حدوث انفجار في ميناء ام قصر".

وأضافت "في الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة الخبر كما نود ان نوضح ان الحادث هو حادث مروري لعجلة نوع كراون (بطة)".