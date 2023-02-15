ارتفاع حصيلة الضحايا العراقيين في زلزال تركيا

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، "ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الى 13"، مؤكداً "سجلنا فقدان لعائلة عراقية جراء الزلزال".

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا، 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 9 أيام على الكارثة.