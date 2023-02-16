الرافدين يصدر توضيحاً بشأن بيع الدولار في أيام العطل

السومرية نيوز – اقتصاد



أصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن بيع الدولار في أيام العطل بمطار بغداد الدولي.



وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي مفتوح حتى في ايام العطل لبيع الدولار للمسافرين".



وأضاف، ان "عمليات البيع تتم بالسعر الرسمي المدعوم من قبل البنك المركزي العراقي الذي حدد 1320".