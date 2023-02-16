مئات المعاملات وضبط 16 متهماً.. النزاهة تحصّي إنجازاتها خلال يوم

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم أمس الأربعاء شد نشاطاً واضحاً لهيئة، حيث نفذت العديد من عمليات ضبط المعاملات المخالفة والمتهمين".وأضافت، أن "نشاط مفارز الهيئة خلال يوم واحد فقط، تمثل بـ:ـ1ـ ضبـط (215) مسـتنـد صـرف خـاصـاً بمـكـافـآت ماليَّـة لأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين-الأوليات مثبت فيها تواقيع منسوبة لأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء المجالس المحليَّة ورؤساء الأقضية والنواحي فيها.2ـ ضبط (446) معاملة خاصة بتسويق محصول الشلب للعام الماضي.3ـ تسليم (40) صكاً خاصاً بالفلاحين لشخصٍ واحدٍ عن تسويق محصول الشلب خلافاً للقانون.4ـ ضبط (14) متهماً بتعقيب المعاملات في دوائر الضريبة.5ـ تنفيذ مذكرة قبض بحق متهمين اختلسا قرابة (3.5) مليارات دينار .ـ المتهمان أقدما على اختلاس المبلغ بموجب (33) صكاً محرراً من المصرف الصناعي.6ـ الحكم حضورياً بالسجن ست سنوات على قائممقام سامراء سابقاًـ المدان اختلس أكثر من 400 مليون دينار من أحد مشاريع الكهرباء.7ـ أمر قبض وتحر لوزير النقل الأسبق لارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية.