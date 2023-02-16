انتشال ثلاث جثث إثر حادث سير في بابل (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا تمكنت من انتشال ثلاث جثث بعد ان استخدمت أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراجها".وأضافت، ان "الوفيات حصلت نتيجة حادث انقلاب باص صغير في قضاء الكفل بمحافظة بابل".