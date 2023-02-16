الرشيد يعلن استمراره بيع الدولار للمسافرين ايام العطل

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قرر استمرار فرعه في مطار بغداد الدولي ببيع الدولار للمسافرين بسعر (1320) والذي حدده البنك المركزي العراقي".وأضاف انه "يعمل على مدى (24) ساعة بدون توقف".