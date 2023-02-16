إجلاء 59 عراقياً من مركز الإيواء التركية إلى الموصل

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، إجلاء 59 عراقياً من مركز الإيواء في أنقرة إلى محافظة نينوى.



وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تمكنت من اجلاء 59 عراقياً من مركز الإيواء في أنقرة إلى الموصل".