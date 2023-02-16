السومرية توثق طريق زائري الإمام الكاظم (ع)

السومرية نيوز - محليات



وثقت عدسة السومرية، صباح اليوم الخميس، طريق زائري الامام الكاظم (ع).



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ويواصل الزائرون الزحف من جميع المحافظات نحو مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء الزيارة الرجبية، وسط إجراءات امنية وخدمية متميزة.



مع اقتراب موعد الزيارة الرجبية يواصل الزائرون من جميع المحافظات الوسطى والجنوبية السير على الاقدام ليلا ونهارا متوجهين نحو قباب الكاظمية المقدسة احياءً لهذه الشعيرة المباركة.