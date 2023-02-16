النزاهة تضبط متجاوزاً على (17) دونماً بنينوى وبيعها خلافاً للقانون

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى قام بضبط أحد المتجاوزين على قطعة أرض عائدة للدولة في برطلة الغربيَّة وتقطيعها وبيعها، لافتة إلى أن قطعة الأرض تعود لوزارة الماليَّة وجنسها أرض زراعيَّة".وأضافت، أن "تحريات الفريق وتحقيقاته الأوليَّة أوضحت أن المتهم أقدم على التصرف بالأرض البالغة مساحتها (١٧) دونماً وتقطيعها بدون استحصال موافقاتٍ أصوليَّةٍ، لافتة إلى قيامه بتحويل مسار مجرى الوادي وإنشاء مجرى صندوقي لمياه الأمطار على حسابه الخاص؛ لغرض إنشاء طريق مُؤَدٍّ إلى قطعة الأرض المتجاوز عليه".وسيق المتهم، وفق البيان، إلى "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد عرض محاضر الضبط الأصوليَّة والمضبوطات على أنظار سيادته، قَرَّرَ توقيفه وإجراء التحقيق في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".