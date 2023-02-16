في ذكرى شهادة الإمام الكاظم.. رئيس الجمهورية: نستلهم معاني التضحية

وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "في الذكرى السنوية لاستعادة مناسبة استشهاد الإمام الكاظم (ع) نستلهم معاني التضحية ونؤكد قيمة الحرية والتمسك بمبادئ الحق من أجل ترسيخ قيم العدل والتعايش والتنوع".