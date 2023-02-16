ضبط 47 مليون دينار مزيفة وطابعات في بابل وصلاح الدين

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط 47 مليون دينار مزيفة وطابعات تستخدم لطبع العملة في بابل وصلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان، إنها "تواصل جهدها الاستخباري لمتابعة وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأقتصاد بلدنا الحبيب، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات وبناءً على معلومات دقيقة من القاء القبض على شخص يقوم بالمتاجرة بالعملة المزيفة في صلاح الدين بالجرم المشهود".

وأضافت تم ضبط "بحوزته (47) مليون دينار عراقي من فئة (50) الف دينار عراقي حيث تم ضبط ثلاث طابعات ملونة وكذلك ثم ضبط الاف الاوراق المعدة للطباعة داخل داره بعد متابعة المتهم من محافظة بابل الى محافظة صلاح الدين".