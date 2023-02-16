أعلن مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، الخميس، عن المباشرة بعملية التفويج العكسي للزائرين الى الامام الكاظم (ع).



وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، "تمت المباشرة بعملية التفويج العكسي وباشرافي الميداني اركاب الزائرين من ساحة الدلال المتوجهين من المدينة المقدسة الى مناطق بغداد وبقية المحافظات".



وأضاف الربيعي "لن تنسحب الدوريات المرورية الا بعد خروج اخر زائر من الكاظمية".