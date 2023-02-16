وزراء الداخلية والعدل والصحة يبحثون وضع مصحات المتعاطين

بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري مع وزيري العدل خالد شواني والصحة صالح الحسناوي الوضع الصحي والقانوني والدمج المجتمعي للمصحات القسرية للمتعاطين.



وقالت الداخلية في بيان، إنه "بهدف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، التقى وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، في مكتبه وزيري العدل والصحة، لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والوضع الصحي والقانوني والدمج المجتمعي للمصحات القسرية للمتعاطين التي ستقوم بإنشائها وزارة الداخلية".

وأضاف البيان "قد حضر الاجتماع مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية وعدد من الضباط".