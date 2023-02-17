مصرف الرافدين يحدد السقف الأعلى لبيع الدولار للمسافرين

ذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "منفذ المطار يقوم ببيع 7 آلاف دولار كحد أعلى للمسافر و 3 آلاف دولار للمعتمرين".وأضاف، أن "تحديد هذه الأرقام يأتي بحسب توجيهات البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي 1320".