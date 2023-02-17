السومرية نيوز - محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إخلاء العاملين والمتبضعين إثر اندلاع حريق في مول زيونة في العاصمة بغداد.



المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "حريقاً اندلع داخل مول زيونة"، لافتا الى أن "فرق الدفاع المدني حاليا تخلي المتبضعين والعاملين من داخل المول التجاري".

