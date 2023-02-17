من اليوم.. اعتماد سعر الصرف الرسمي في منافذ الخطوط الجوية

وقال العوادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "التزاماً بالعهد الذي قطعته الحكومة أمام الرأي العام بمتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء في الجلسة السابعة، بمتابعة كلّ المؤسسات العراقية المعنية بتطبيق سعر الصرف الجديد، ومساعدتها في تسهيل أي معوّق يحول دون تطبيق القرار".وأشار إلى أنه "تمّ العمل المباشر والجدّي على حلّ إشكالية سعر الصرف في تذاكر الخطوط الجوية العراقية، وتم، ابتداءً من اليوم، اعتماد سعر الصرف الرسمي ١٣٢٠ ديناراً، في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة".