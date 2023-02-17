الصحة تصدر توضيحاً بشأن إصابة الملازم "ليث الخيكاني"

ويوم أمس، اشتبكت قوات الجيش العراقي مع عناصر تنظيم داعش الذين حاولوا استهداف زائري الإمام الكاظم (ع)، في قضاء الطارمية، ما أسفر عن استشهاد آمر الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد المقدم الركن عمار نعمان سلمان، ومقاتلين اثنين، بالإضافة إلى إصابة الملازم أول ليث الخيكاني وأربعة مقاتلين.وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ردًّا على ما عرضه البعض في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات خطيرة لوزارة الصحة بالتقصير تجاه جرحى القوات الأمنية البطلة؛ نؤكد أنه تم استقبال الجريح الملازم البطل ليث الخيكاني الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس ١٦ شباط ٢٠٢٣ وكان فاقداً للوعي مع اصابة مباشرة في الجمجمة".وأضافت، أنه "بعد اجراء المفراس تبين اصابته بشظايا متعددة سببت له تهتكاً في الدماغ وجروحا في جذع الدماغ مع نزف، وادخل المصاب على اثرها الى صالة العمليات الساعة الخامسة حيث تم اجراء العملية الجراحية من قبل فريق متخصص بجراحة الجملة العصبية مع مختصي التخدير، ونُقل المريض بعدها الى ردهة العناية المركزة ولايزال تحت المراقبة المشددة وحالته حرجه لحد اللحظة وتتم المتابعة المباشرة منذ وصوله من قبل وزير الصحة"، مؤكدة أنها "قامت بواجبها المهني وفقاً للاعراف الطبية المتعارف عليها".وتابعت، ان "استغلال تضحيات الابطال لغرض تحقيق انتشار اعلامي من قبل البعض دون اعتبار لكل القوانين والانظمة ومنها خصوصية المرضى اضافةً الى تضليل الرأي العام وانكار دور الكوادر الطبية والتمريضية والصحية يعد انتهاكا خطيرا لقواعد العمل الاعلامي الرصين وتهديدا للأمن الصحي للبلاد وستتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة ويحرض ضد المؤسسات الصحية ومنتسبيها".