انفجار غازي داخل فرن يودي بحياة فتى في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمصرع شخص جراء انفجار اسطوانة غاز داخل فرن في بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصا من مواليد 2005 يعمل داخل فرن للصمون لقي مصرعه جراء انفجار اسطوانة غاز ضمن قضاء الحسينية بمحافظة بغداد".



واضاف ان " الانفجار تسبب ايضا بحريق داخل الفرن".