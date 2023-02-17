الصحة تعلن نجاح خطتها الخاصة بزيارة الامام موسى الكاظم

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمتابعة واشراف وزير الصحة صالح الحسناوي اعلنت وزارة الصحة عن نجاح خطتها الخاصة بتقديم الدعم والاسناد الصحي لزيارة الامام موسى الكاظم (عليه السلام) طيلة فترة الايام السابقة بالتعاون مع الجهات الامنية والخدمية والعتبة الكاظمية المقدسة".واضافت ان "ملاكاتها ودوائرها المشاركة وذات العلاقة قدمت خدمات متميزة وبشكل متواصل واستنفرت المؤسسات الصحية والإسعاف الفوري والمفارز الطبية الثابتة والمتنقلة وسيارات الإسعاف وفرق الرقابة الصحية وغيرهم بمختلف التخصصات مشيدا بجهود منتسبي الوزارة الذين ساهموا بإنجاح هذه الخطة".