اعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت ضمن مدينة الكاظمية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية باشرت باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت ضمن مدينة الكاظمية لمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)".يذكر ان "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الزيارة الرجبية عبد الامير الشمري أعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام".