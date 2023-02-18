انتشال جثث 5 أشخاص إثر انهيار منزل في الديوانية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا انتشلت خمسة جثث من عائلة واحدة بينهم أطفال كانت تحت ركام سقف منزل مشيد من الطابوق والجص وحديد الشليمان متهالك قديم في منطقة حي الوحد مركز محافظة الديوانية".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحادث وباشرت حال وصولها برفع الأنقاض وإخراج الجثث ليتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الإجراءات القانونية".