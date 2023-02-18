الصحة تعلن إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمشمولين بالتدرج الطبي

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمشمولين بالتدرج الطبي لخريجي 2021 – 2022.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالبيانات الإحصائية لخريجي الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية من الملاكات الطبية داخل العراق".



وأضافت، أن "الاستمارة الالكترونية خاصة خريجي العام الدراسي 2021 – 2022 من المشمولين بقانون التدرج الطبي".

للاطلاع على الاستمارة