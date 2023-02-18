العمل تعلن شمول جميع الاسر الموجودة في الاهوار بالحماية الاجتماعية

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "خلال عملية البحث الكبرى التي تجريها الوزارة للمناطق الاشد فقرا بضمنها قضاء الجبايش في محافظة ذي قار ستعمل على شمول جميع الاسر في مناطق الاهوار بالحماية الاجتماعية".

واوضح الاسدي خلال جولته مع حملة البحث الاجتماعي ، ان "الاهوار التي تمثل اصل الحضارة في البلاد تعاني اليوم من قسوة الحياة وباعتبارها منطقة منكوبة لشدة الجفاف فيها".

وبين البيان ان "وزارة العمل ستعمل من خلال هيئة الحماية الاجتماعية على شمول كل العوائل الموجودة في قرى وارياف مناطق الاهوار ونواحيها بمظلة الحماية الاجتماعية وخصوصا اصحاب الجاموس والصيادين الذين توقفت بهم سبل العيش نتيجة جفاف المياه".