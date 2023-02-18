انهيار سلم وجدران مدرسة في ميسان (فيديو)

وقال مراسلنا، إن "مدرسة الشيماء الابتدائية في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان شهدت انهيار سلمها واحد الجدران".وأضاف المراسل، أن "الانهيار لم يُخلف أي إصابات أو وفيات؛ إذ أن الانهيار تزامن مع وجود عطلة رسمية".