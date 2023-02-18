بعد جهود مستمرة لـ 11 يوماً.. الفريق العراقي يعود من تركيا

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "وسط إشادة دولية كبيرة بمهنية وكفاءة وخبرة الفريق العراقي للبحث والإنقاذ التابع إلى مديرية الدفاع المدني تحرك ظهر هذا اليوم السبت من منطقة أنطاكيا في محافظة هاتاي عائداً إلى محافظة غازي عنتاب تمهيداً للعودة إلى أرض الوطن".وأضاف البيان، أن "الفريق أكمل مهام عمله الذي دام أحد عشر يوماً، وواصل العمل بالليل والنهار دون توقف".وأشار الى ان "العمليات أسفرت عن أنقذ عددا من المواطنين وانتشل جثثاً أخرى من تحت أطنان الركام في المباني المنهارة في تركيا ومن عدة مناطق فيا من بينها غازي عنتاب ومنطقة أنطاكيا في محافظة هاتاي".يذكر أن المنظمة الدولية للحماية المدنية في سويسرا إشادة بعمل الفريق العراقي والمهنية والخبرات التي يتمتع بها هذا الفريق المدرب وفق أعلى المستويات الدولية.