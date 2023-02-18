محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً الأحد



السومرية نيوز – محليات



أعلنت محافظة النجف الأشرف، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.



وذكر إعلام المحافظة في وثيقة موقعة من قبل محافظ النجف ماجد الوائلي وحصلت عليها السومرية نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد الموافق 19 شباط 2023 م الموافق 27 رجب الأصب 1444 هـ".



وأضاف، أن "العطلة تأتي بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف".