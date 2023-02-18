الرافدين يعلن متطلبات الحصول على الدولار من مطار البصرة

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نود اعلام المسافرين بضرورة استصحاب المستمسكات التالية لغرض الحصول على الدولار بالقرب من افتتاح منفذ مصرف الرافدين في مطار البصرة الدولي".وجاءت المتطلبات كالاتي: ــ جواز سفر نافذ2_ تذكرة سفر (تكت سفر)ـ تذكرة صعود الطائرة (boarding)ـ اصدار بطاقة الماستر كارد واعداد بطاقة KYC واستنساخ الوثائق مجاناً في منفذ مصرف الرافدين بمطار البصرة الدوليوأشار البيان الى، ان "تاريخ السفر يكون بنفس يوم تقديم طلب الحصول على نقد الدولار من منفذ مصرف الرافدين في المطار".