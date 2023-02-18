اندلاع حريق داخل بناية تجارية في بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حريق داخل بناية تجارية في الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية ضمن منطقة الزعفرانية".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".