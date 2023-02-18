وزير الداخلية يدعو لمحاربة الفساد بجميع أشكاله

دعا وزير الداخلية عبد الامير الشمري، السبت، الى محاربة الفساد بجميع أشكاله.

وقالت الوزارة في بيان، إن " وزير الداخلية عقد اجتماعاً مع مدراء تسجيل المركبات وأكد على ضرورة العمل وفق الخطط الهادفة من أجل خدمة المواطنين بالمستوى الذي يليق بهم وتخفيف العبء عنهم".

وشدد الشمري على "التعامل الحسن مع المراجعين ومحاربة الفساد بجميع أشكاله والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتبسيط الإجراءات".