المالية تباشر بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط

السومرية نيوز - محليات



باشرت وزارة المالية، اليوم الاحد، بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الحالي.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بتمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي".



ودعت، الوزارة وحدات الانفاق التابعة لـ"الوزارات كافة، الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل".