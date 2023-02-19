السجن ست سنوات بحق مجرمين روجا عملة مزيفة في كربلاء

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرمين ضبط بحوزتهما على مبلغ مزيف من العملة العراقية وقدره (992) ورقة من فئة (50) الف دينار عراقي كانا يقومان بالتعامل بها وترويجها في مركز المدينة".وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".