إحصائية "مقلقة" لحالات الطلاق في العراق: أكثر من 200 حالة يومياً وبغداد تتصدر

وبحسب الإحصائية فقد بلغت عدد الزيجات الجديدة في شهر كانون الثاني الماضي ‏‏أكثر من 26 الف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق أكثر من 6 الف حالة طلاق.

وبحسب جردة بحالات الطلاق في العراق خلال الشهر الماضي التي بلغت 6433 فقد سجل العراق نحو 211 حالة طلاق يومياً ونحو 8 حالات كل ساعة وهذا يعني تسجل حالة طلاق كل 7 دقائق.كما سجل العراق قرابة "61276" حالة طلاق خلال أشهر 10 فقط من العام الماضي 2022 وفق إحصائية خاصة قام بها فريق السومرية نيوز على النحو الاتي:كانون الثاني: 6486، شباط: 5815، اذار: 6606، نيسان: لم ترد إحصائية رسمية، أيار: 5270، حزيران: 6330، تموز: 4827، أب: 6491، أيلول: 5569، تشرين الأول: 6987، تشرين الثاني: 6895.وبحسب تقرير نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى، سجّلت أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 2021 في العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، وهي حصيلة مماثلة لحصيلة العام 2018.وأشار الموقع إلى أنه خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج.وكشفت إحصائية رسمية حصلت عليها السومرية نيوز، تسجيل المحاكم العراقية 4092 حالة طلاق لنساء لم يبلغن الخامسة عشرة خلال عامي (2020-2021)، فيما ذكر قضاة متخصصون بقضايا الأحوال الشخصية أن الزواج المبكر أحد الأسباب الرئيسية التي تضاعف نسب الطلاق في العراق.وذكرت الإحصائية أن "العام 2020 سجل 1498 حالة، بينما ازداد العدد إلى 2594 في عام 2021".