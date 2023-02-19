السوداني مستذكرا استشهاد الصدر ونجليه: ترك إرث كبير بترسيخ مفهوم العدالة

وقال السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بحزن وأسى نستذكر ألم الجريمة وفاجعة الخسارة باستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر، ونجليه الكريمين، ولا نحتسبهم إلّا مع جمع الأبرار والشهداء والأنبياء والأوصياء في علّيين، أحياء عند ربّهم يرزقون، فرحين بما وعدهم الله صدقاً".وأضاف أن "تلك الجريمة، كانت قمّة ما وصل إليه النظام الدكتاتوري من غطرسة، إذ أوغل مجرمو البعث الصدامي في القتل والغدر، متوهمين أنهم بذلك يكسرون إرادة الشعب العراقي، ويكمّمون أفواه الحق، مثلما توهموا أنهم بقتلهم السيد الشهيد سيُنهون تراث المقاومة والرفض، ويطفئون جذوة الإيمان والاعتقاد الراسخ، فخاب فألهم وارتدّ إلى نحورهم".وأشار السوداني الى أن "السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ترك إرثاً كبيراً في ترسيخ مفهوم العدالة ورفض مهادنة الشر، مثلما عُرف بذلك علماؤنا الفضلاء الكرام رضوان الله عليهم".وتابع، "اليوم في ذكرى رحيله الرابعة والعشرين، نجدد التعازي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكل أتباع ومحبي السيد الشهيد"، مستدركا "نحيّي من سار على دربه أو اقتبس من فضائله الممتدة إلى رسالة المصطفى محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وآل بيته المطهرين".