العتبة العلوية تعلن اعداد المشاركين بإحياء ذكرى المبعث النبوي



السومرية نيوز – محليات



أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الاحد، اعداد المشاركين بإحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف.

وذكرت العتبة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد المشاركين بلغ أكثر من مليوني زائر في إحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف".



الإحصائية بالتفصيل ادناه:



