رعاة اغنام.. عبوة ناسفة تودي بحياة فتاة وتصيب اخرى في سامراء



السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمصرع فتاة وإصابة أخرى إثر انفجار عبوة ناسفة في سامراء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رعاة اغنام في جزيرة غرب سامراء".



وأضاف، أن "العبوة أدت إلى وفاة فتاة في سن الـ6 عاماً، وإصابة أخرى في سن الـ7 عاماً نقلت على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى سامراء العام".