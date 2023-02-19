مصرع واصابة 3 اشخاص بحادث سير في الديوانية

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بوفاة شخصين واصابة اخر جراء حادث سير غربي الديوانية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادثا مروريا على الطريق الرابط بين الديوانية وقضاء السنية، اسفر عن وفاة شخصين واصابة اخر".



واضاف ان "الشخص المصاب في حالة حرجة".

