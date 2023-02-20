التربية تصدر توضيحاً بشأن مقطع لطالبات يفترشن بمدرسة في البصرة

السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن مقطع مصور لطالبات يفترشن بمدرسة في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " المقطع المصور لطالبات يفترشن الأرض بمدرسة في البصرة قبل عام من الان".



وأضافت، أن "تصرف المدرسة كان فردياً، وتمت احالتها للتحقيق وتزويدها بالرحلات الدراسية".