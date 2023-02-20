لمدة يومين.. قطع جسر "حيوي" وسط بغداد

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، قطع جسر السنك لمدة يومين ابتداءً من يوم غداً الثلاثاء لاستكمال أعمال الصيانة.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "جسر السنك سيتم قطعه خلال اليومين المقبلين بدءاً من يوم غداً الثلاثاء لاستكمال أعمال الصيانة من قبل كوادر أمانة بغداد - الطرق والجسور".



ودعت المديرية، المواطنين الى "سلك الطرق البديلة (جسر الاحرار - جسر الصرافية - جسر باب المعظم - جسر جابر بن حيان - الجسر المعلق)؛ وذلك لحصول كثافات متوقعة اثناء قطع جسر السنك في ساحة الخلاني وساحة التحرير و المناطق المحيطة".