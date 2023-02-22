اغتيال عقيد طيار بهجوم مسلح في الانبار

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باغتيال عقيد طيار إثر هجوم مسلح في محافظة الانبار.







وأضاف أن "العقيد الطيار هو شقيق رئيس اركان الفيلق الثالث سابقا اللواء الركن غازي مرزوگ الدليمي".

وقال المصدر، أن "مسلحين فتحوا النار تجاه العقيد الطيار سعد محسن المرزوگ الدليمي في قاطع گرمة الفلوجة بمحافظة الانبار".وأضاف أن "العقيد الطيار هو شقيق رئيس اركان الفيلق الثالث سابقا اللواء الركن غازي مرزوگ الدليمي".