أمطار وتصاعد للغبار.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".وتابع، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً واحياناً غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، ولا تغير فيها في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".