رئيسا النزاهة والكمارك يؤكدان على مكافحة الفساد وتعظيم الإيرادات

وقالت النزاهة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حنون، استقبل رئيس الهيئة العامَّة للگمارك (حسن العكيلي)، وتمَّ التباحث حول عددٍ من القضايا المشتركة لا سيما مكافحة الفساد في مُؤسَّسات الدولة".وأكد حنون "أهميَّة عمل الهيئة العامَّة للگمارك في الرقابة على المواد الداخلة للبلد وحجم الإيرادات المُستوفاة لمصلحة الخزينة العامَّة، وإعادة النظر ببعض قرارات منح التسهيلات الگمرگيَّة والإعفاءات من الرسوم؛ بغية تعظيم إيرادات الدولة الماليَّة، مبدياً الاستعداد الكامل لدعم هيئة الكمارك ورئيسها للاضطلاع بمهامهم لا سيما في مجال منع التهريب ومنع إدخال المواد الممنوع استيرادها، والعمل بدقةٍ وشفافيةٍ في مجال استيفاء الرسوم الگمرگيَّة للسلع والبضائع الخاضعة لذلك دون استثناءٍ".بدوره، أشاد رئيس الهيئة العامَّة للگمارك "بعمل الهيئة وسعيها الدؤوب لاستئصال آفة الفساد من مُؤسَّسات الدولة، مُبدياً استعداد هيئته لفتح أبوابها أمام تحقيقات هيئة النزاهة في أيَّة مزاعم أو شبهات فسادٍ يمكن أن تردها، لافتاً إلى أنَّ مكافحة الفساد وتقليل مسالكه تسهم في زيادة الشركات الأجنبيَّة المستثمرة العاملة في العراق؛ ممَّا يسهم في سرعة وتيرة عمليَّات الإعمار والتنمية في البلاد، مُؤكّداً حرصه على رفع مستوى التعاون بين الهيئتين بما يصبُّ في المصلحة العامة".