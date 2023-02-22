البيئة تعلن بحث "مشاريع مهمة" مع البنك الدولي لمواجهة التغير المناخي

وذكر بيان لمكتب الوزير، ورد لـ السومرية نيوز، أن ئاميدي استقبل ممثلي البنك الدولي في مقر الوزارة، داعياً إلى "تكثيف المشاريع والبرامج البيئية في عموم المحافظات".ولف الى أن "الحكومة وضعت مشاريع التكيف في شح المياه والتصحر والزراعة والطاقات المتجددة والإدارة الرشيدة للمياه واستثمار الغاز المصاحب في صدارة برامجها لأنها من المعالجات الهامة في تحسين الواقع البيئي ومواجهة الاثار السلبية لتغير المناخ"، مؤكدا أن "مضاعفة جسور التعاون مع المنظمات الدولية اضافة الى اشراك القطاع الخاص والمؤسسات العامة والخاصة لغرض تنفيذ المشاريع والبرامج تسهم في التخفيف من حدة هذه الاثار".من جهتهم، أعرب ممثلو وفد البنك الدولي، عن "الاستعداد بدعم وتمويل المشاريع و الأنشطة البيئية والتوعوية التي تسهم في التخفيف والتكيف لمواجهة التحديات البيئية ومشاكل التغيرات المناخية والمساهمة في تحسين الوضع البيئي بالعراق والمنطقة".