التربية تعلن عن استرداد نحو ملياري دينار الى خزينة الدولة

وقال المُتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت وزارة التربية من إسترداد أكثر من مليار و 838 مليون دينار عراقي عن مبالغ تضمين وقرارات تنفيذية لديون مُستحقّة بحق أشخاص وشركات خلال هذا الشهر".وأضاف: " نزلت هذه الأموال فعلياً لحساب وزارة التربية وخزينة الدولة".