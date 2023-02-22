اعتقال متهمين اثنين بتهريب "العملة الاجنبية" في الانبار

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بملاحقة مرتكبي جرائم تهريب العملة الأجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف، تمكنت وكالة الاستخبارات من القاء القبض على اثنين من المتورطين بهذه الجرائم".وأضافت أنه تم ضبط "بحوزتهما مبلغ (300) الف دولار امريكي و300 مليون دينار عراقي في احد سيطرات محافظة الانبار متوجهين الى داخل المحافظة".