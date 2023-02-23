متلبساً بحيازة 25 ختماً مزوراً.. ضبط مديـر حسابات بإحـدى بلـديات الأنـبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تمكن من ضبط مدير الحسابات في مُديريَّة بلديَّة الوفاء مُتلبّساً بحيازة ٢٥ ختماً مُزوَّراً".واوضحت الهيئة أنَّ "الأختام المضبوطة كانت بأسماء محلاتٍ تجاريَّةٍ يتمُّ استخدامها؛ من أجل تنظيم سلف الشراء والأعمال غير الأصوليَّة، إذ تمَّ رصد تنظيم وصولات شراءٍ بأسماء العديد من المحلات والوكالات التجاريَّة للغرض ذاته".ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة، على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام المادتين (٢٨٩، ٢٩٨) من قانون العقوبات".